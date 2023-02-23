انت الان تتابع خبر بعد الزلازل الأخيرة.. حديث جديد عن الأسبوع الأول من آذار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويستمرعالم الزلازل الهولندي في إثارة الجدل بتنبؤاته الخاصة بالأنشطة الزلزالية حول العالم.

وأشار في حسابه على "تويتر"، وأعاد التغريدة بفيديو من حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها "SSGEOS"، عن احتمالية وقوع أنشطة زلزالية ليست بكبيرة خلال يومي 25 و26 من فبراير، ولكنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس، واصفا إياه بأنه "سيكون حرجا".



وصادفت من جديد توقعات عالم الزلازل الهولندي، الواقع بزلزال آخر ضرب طاجيكستان على عمق 10 كيلومترات وهو الأقوى في الـ3 أيام الأخيرة.

وأعلن التلفزيون المركزي الصيني "سي.سي.تي.في"، في وقت سابق، نقلا عن مركز شبكات الزلازل الصيني، أن زلزالا بقوة 7.2 درجة ضرب طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحا (00:37 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات.