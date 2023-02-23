انت الان تتابع خبر تفاصيل جديدة تخص "زلزال الصين": قوته 7.3 وهذا هو مركزه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت هيئة الإذاعة العامة الصينية عن المركز الصيني لشبكات الزلازل، أن زلزالا بقوة 7.3 درجات وقع بالقرب من الحدود بين منطقة شينجيانغ في شمال غربي الصين ومنطقة جورنو باداخشان الجبلية ذاتية الحكم في شرق طاجيكستان.ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار.

من جهتها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجات، مشيرة أن مركزه يقع على بعد 67 كيلومترا غرب مدينة مورغوب على الجانب الحدودي لطاجيكستان.

ورصدت كاميرات المراقبة هلع المواطنين في أحد المطارات في الصين وهروب المواطنين خارج الصالة بعد اهتزاز الأرض بشكل ملحوظ ومخيف.