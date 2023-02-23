انت الان تتابع خبر سلسلة الغيابات تتواصل.. مدريد يعلن اصابة اثنين من لاعبيه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدريد في بيان عبر حسابه في موقع "تويتر": "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا رودريغو من الخدمات الطبية في ريال مدريد ، تم تشخيص إصابته في عضلة الكمثري اليسرى، عودته تعتمد على تعافيه".

وفي بيان ثان قال ريال مدريد: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا ديفيد ألابا من الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية في الثلث البعيد من العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى، عودته تعتمد على تعافيه".



وكشفت إذاعة "كادينا كوبي" أن ديفيد ألابا سيغيب لمدة شهر، ليتأكد غيابه عن مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة في ذهاب نصف النهائي بكأس ملك إسبانيا، يوم 2 مارس على ملعب سانتياغو برنابيو. كما سيغيب عن مواجهة برشلونة في كلاسيكو الليغا في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني، يوم 19 مارس المقبل.

وذكرت "كادينا كوبي" أن رودريغو سيغيب 10 أيام، وليس من المعروف مدى إمكانية لحاقه بمباراة الكلاسيكو.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، يوم السبت في الليغا، وبعدها يواجه برشلونة في ذهاب نصف نهائي الكأس، ثم يواجه ريال بيتيس وإسبانيول في الليغا، ثم أمام ليفربول بدوري الأبطال، ثم يلعب أمام برشلونة وبلد الوليد في الليغا قبل مواجهة برشلونة في إياب نصف نهائي الكأس.