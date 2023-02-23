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انت الان تتابع خبر رحمة رياض تخسر طفلها الاول.. هذه التفاصيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال الصحفي اللبناني المختص في مجال الفن، ايلي مرعب في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، اليوم الخميس، ان "الفنانة رحمة رياض خسرت طفلها الاول من زوجها الكسندر علوم في احدى المستشفيات التركية".
واشار الى ان النجمة العراقية خرجت "الان" من المستشفى .
في السياق، نشرت رحمة رياض منشورا عبر خاصية "الستوري" في انستغرام قالت فيه " حبايبي اعرف تسألون وقلقانين على اختفائي هالفترة بس اني تعرضت لوعكة صحية جانت صعبة والحمدلله هسه قاعدة اتحسن ومن اصير زينة اطمنكم عليه وتشوفوني .. دعواتكم".
وتابعت:" شكرا على اهتمامكم وسؤالكم احبكم هوواي".
وفي وقت سابق، اكدت الفنانة رحمة رياض انها تزوجت من الممثل العراقي الكسندر علوم على "سنة الله ورسوله" لكن من دون مأذون شرعي.
وشددت على ان زواجهما جاء عن طريق المحكمة، معللة ذلك بأنها وزوجها لا يملكان الوقت للذهاب عند المأذون الشرعي، لافتة الى انها ليست الاولى التي تقوم بهذه الخطوة بل زيجات عدة تمت بهذه الطريقة وان الزواج عن طريق المحكمة "متعارف عليه في العراق".