انت الان تتابع خبر رحمة رياض تخسر طفلها الاول.. هذه التفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصحفي اللبناني المختص في مجال الفن، ايلي مرعب في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، اليوم الخميس، ان "الفنانة رحمة رياض خسرت طفلها الاول من زوجها الكسندر علوم في احدى المستشفيات التركية". واشار الى ان النجمة العراقية خرجت "الان" من المستشفى .