انت الان تتابع خبر الكشف عن سبب إخلال النصاب في جلسة البرلمان اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مؤنس في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إن "محاولة تمرير تعديل قانون الانتخابات بصورة منفردة ودون اخذ رأي الاخرين، هو سبب الاخلال بالنصاب اليوم من قبل القوى الصاعدة والمستقلين ونشدد على ما ذكرته كتلة حقوق من أولويات".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، إرجاء جلسة البرلمان التي كان مقرر عقدها اليوم الى الإثنين المقبل، دون كشف التفاصيل.