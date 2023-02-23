انت الان تتابع خبر حمودي وعبد اللهيان يؤكدان أهمية دور العراق باستقرار المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لحمودي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الاخير "استقبل في مكتبه ببغداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وبحثا المستجدات السياسية وأهمية دور العراق في استقرار المنطقة".وبحسب البيان، أكد همام حمودي "متانة العلاقات الثنائية ما بين البلدين الجارين"، مشيدا بدور الجمهورية الإسلامية في دعمها للمعارضة العراقية بمواجهة النظام البائد، وأيضا اثناء حرب العراق مع داعش الإرهابي، فضلا عن التطور الحاصل في الجانب الاقتصادي ما بين البلدين خاصة في مجال الطاقة والكهرباء".

وأعرب حمودي، عن "أمله من الجمهورية الاسلامية بتسهيل اجراءات الاقامة للعراقيين ومعاملتهم كأبناء الشعب الإيراني".

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الإيراني بـ"المجلس الأعلى الإسلامي وتاريخه النضالي الطويل والعلاقة الإيجابية مع الجمهورية الإسلامية"، معرباً عن "تمنياته بالتوفيق لحكومة السيد السوداني".

واشار الى ان "تطور العلاقات ما بين الجمهورية الإسلامية وبعض بلدان دول الخليج من اجل تحقيق الاستقرار في المنطقة".

