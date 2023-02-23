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البرلمان يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "نائب رئيس البرلمان شاخه وان عبد الله أجل انعقاد جلسته نصف ساعة".

ويوم أمس، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن جدول أعمال جلسة اليوم الخميس.

وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "جلسة مجلس النواب ليوم الخميس 23/2/2023 تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحا وتتضمن التصويت على عدد من القوانين".

أدناه نص جدول أعمال الجلسة:

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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