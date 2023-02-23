انت الان تتابع خبر وزير الخارجية الايراني في بغداد.. الوساطة مع الرياض وواشنطن تتصدّر المباحثات والان مع التفاصيل





وبالتزامن مع زيارة عبد اللهيان الى بغداد أجرى رئيسا الجمهورية والوزراء السابقان برهم صالح ومصطفى الكاظمي زيارة إلى طهران التقيا خلالها بمسؤولين ايرانيين من بينهم عبد اللهيان قبيل توجهه الى بغداد. وتقول مصادر سياسية إن صالح ووزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد ذهبوا إلى طهران منذ السبت الماضي، وأن الكاظمي التحق بهما فيما بعد.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن إيران تسعى لجعل الكاظمي مبعوثاً عراقياً معتمداً للمتابعة في قضية المحادثات بين الرياض وطهران، على اعتبار أن الكاظمي يعد مقرباً من

بغداد - ياسين صفوان - زيارات لوفود دولية عدة تشهدها البلاد، كان اخرها وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى بغداد، في زيارة رسمية التقى خلالها عددا من المسؤولين العراقيين وقيادات سياسية مهمة في البلاد، وتقول مصادر مطلعة ان ألاهداف المعلنة للزيارة تتضمن بحث الملفات المشتركة بين العراق وإيران، المتعلقة بالاقتصاد والأمن وتفعيل عدد من الاتفاقيات السابقة مع بغداد، خصوصاً قضية الربط السككي، وملف المياه، وكذلك تأمين الحدود المشتركة، مع بحث ملف تسهيل دخول الزوار الإيرانيين الى ايران وبالعكس دخول الزوار العراقيين إلى إيران.اما غير المعلن فهي اجتماعاته مع المسؤولين العراقيين بملف الوساطة العراقية ما بين طهران والرياض، وهو ضمن أجندة مباحثات عبد اللهيان، وهو ما أكّده فور وصوله الى بغداد بأنّ هنالك مساعي عراقية لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية ومصر، خصوصاً وأنّ بغداد حققت نجاحاً كبيراً في هذا الملف في السابق.وبالتزامن مع زيارة عبد اللهيان الى بغداد أجرى رئيسا الجمهورية والوزراء السابقان برهم صالح ومصطفى الكاظمي زيارة إلى طهران التقيا خلالها بمسؤولين ايرانيين من بينهم عبد اللهيان قبيل توجهه الى بغداد. وتقول مصادر سياسية إن صالح ووزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد ذهبوا إلى طهران منذ السبت الماضي، وأن الكاظمي التحق بهما فيما بعد.وبحسب مصادر مطلعة، فإن إيران تسعى لجعل الكاظمي مبعوثاً عراقياً معتمداً للمتابعة في قضية المحادثات بين الرياض وطهران، على اعتبار أن الكاظمي يعد مقرباً من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ أن عمل مديراً لجهاز المخابرات العراقي وترى ايران ان الكاظمي نجح في اقناع الرياض بالسير في طريق المفاوضات.