انت الان تتابع خبر ارتفاع طفيف بأسعار النفط يُنهي 6 أيام من الخسائر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت سنتين اثنين إلى 80.62 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 74.04 دولار للبرميل.

وكشف بيان أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن غالبية مسؤولي البنك اتفقوا على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال عاملا مهما في صياغة السياسة النقدية، الأمر الذي يبرر استمرار رفع الفائدة لحين السيطرة عليه.



وتواجه أسعار النفط ضغوطا بفعل مؤشرات على زيادة مخزونات الخام.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء أن مخزونات الوقود زادت 9.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي.