انت الان تتابع خبر رصد هزتين أرضيتين قبالة الساحل اللبناني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي بيان، قالت لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية ووحدة إدارة الكوارث: "أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأنه سجل مساء يوم الأربعاء في 22 فبراير 2023 هزتين أرضيتين شعر بهما المواطنون:- الأولى عند الساعة 18:43 بقوّة 3.5 على مقياس ريختر حدد موقعها مقابل الساحل اللبناني على بعد 67 كلم من منطقة الصرفند.

- الثانية عند الساعة 18:58 بقوة 3.6 على مقياس ريختر حدد موقعها مقابل الساحل اللبناني على بعد 59 كلم من منطقة الصرفند".

وأضاف البيان: "يهم المركز الوطني للجيوفيزياء أن يوضح أنه ليس هناك أي خطر من أمواج تسونامي في لبنان نتيجة لهاتين الهزتين".

