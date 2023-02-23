انت الان تتابع خبر "نيو ستارت".. هل يؤدي تعليق العمل بها لحرب نووية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية القول: "لا أعتقد أن قرار تعليق المشاركة في معاهدة نيوستارت يقربنا من حرب نووية".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، تعليق موسكو مشاركتها في معاهدة نيو ستارت، وهي آخر اتفاقية متبقية مع الولايات المتحدة للسيطرة على الأسلحة النووية، في تصعيد حاد للتوترات مع واشنطن، منذ حرب أوكرانيا.



وفي خطابه عن حالة الأمة، قال بوتين أيضا إن على روسيا أن تقف على أهبة الاستعداد لاستئناف تجارب الأسلحة النووية إذا قامت الولايات المتحدة بذلك، وهي خطوة من شأنها إنهاء الحظر العالمي على تجارب الأسلحة النووية الساري منذ أيام الحرب الباردة.

وفي تفسيره لقراره بتعليق مشاركة روسيا في معاهدة نيو ستارت، اتهم بوتين واشنطن وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالإعلان صراحة عن هدف إلحاق الهزيمة بروسيا في أوكرانيا.

ووافق مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا في البرلمان)، الأربعاء، بالإجماع على تمرير مشروع قانون تعليق العمل بـ"نيو ستارت".

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، إن تعليق روسيا العمل بمعاهدة "نيو ستارت" النووية يعد خطأ جسيما.