اخبار العالم / اخبار العراق

كريستيانو يظهر بالزي السعودي في "يوم التأسيس"

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر كريستيانو يظهر بالزي السعودي في "يوم التأسيس" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتحتفل ، اليوم الأربعاء بذكرى "يوم التأسيس"، وذلك وفقاً لأمر ملكي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في 27 كانون الثاني من العام الماضي.

وشارك كريستيانو رفقة لاعبي النصر، في الاحتفال بيوم التأسيس قبل بداية التدريبات، كما توشح بعلم المملكة.


كما أدى رونالدو رقصة "العرضة السعودية" الشهيرة حاملاً السيف.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا