انت الان تتابع خبر كريستيانو يظهر بالزي السعودي في "يوم التأسيس" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتحتفل السعودية ، اليوم الأربعاء بذكرى "يوم التأسيس"، وذلك وفقاً لأمر ملكي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في 27 كانون الثاني من العام الماضي. وشارك كريستيانو رفقة لاعبي النصر، في الاحتفال بيوم التأسيس قبل بداية التدريبات، كما توشح بعلم المملكة.



كما أدى رونالدو رقصة "العرضة السعودية" الشهيرة حاملاً السيف. كما أدى رونالدو رقصة "العرضة السعودية" الشهيرة حاملاً السيف.