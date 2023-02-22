انت الان تتابع خبر الحلبوسي لوزير خارجية إيران: العراق منفتح على جواره ومحيطه الإقليمي والدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل وزيرَ خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وأشار إلى "انفتاح العراق في علاقاته مع جواره ومحيطه الإقليمي والدولي، مؤكداً أهمية تعزيز سبل التعاون بين البلدين، وأن مجلس النواب يدعم جهود الحكومة بهذا الصدد".

ونقل الوزير الإيراني، وفق البيان، "تحيات رئيس مجلس الشورى أحمد باقر قاليباف، كما بارك تشكيل الحكومة العراقية وإعادة انتخاب الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب، مشيراً إلى عمق العلاقات والمشتركات بين البلدين الجارين، والتأكيد على دعم بلاده للعراق وكل ما يسهم في تحقيق تنميته واستقراره، معرباً عن تطلع بلاده إلى عقد جولة جديدة من المباحثات للجنة العليا المشتركة بين البلدين".