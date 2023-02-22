انت الان تتابع خبر المالية تؤكد تطلع العراق لمزيد من دعم مجموعة البنك الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أن الوزير طيف سامي "استقبلت وفد مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الاوسط واسيا IFC ، التابعة لمجموعة البنك الدولي برئاسة مسؤول الإستثمار جولي كالوس و بلال رباح الممثل المقيم للمؤسسة في العراق ، وبحضور مدير عام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية برين عبدالسلام".وجرى مناقشة "أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية الى جانب الحكومة العراقية في دفع مشاريع التنمية المستدامة في العراق ومنها دعم مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي مع دول الجوار، وتعزيز فرص إشراك القطاع الخاص الى جانب العام في تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الوطني الإصلاحية".

وأكدت، على "أهمية الدراسات والاستشارات التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية في مجال بناء القدرات والتعاون الفني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بمشاريع التأهيل البيئي وإعادة إعمار المدن المحررة والإصلاح الاقتصادي، مشددةً على حرص وزارة المالية تعزيز مسيرة العمل والتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية لتحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل في العراق".

وأضافت، ان "العراق يتطلع الى مزيد من دعم مجموعة البنك الدولي لتنفيذ الاهداف الإستراتيجية الوطنية الى جانب برامج الإصلاحات الهيكيلية التي تتبناها الحكومة العراقية الجديدة ، داعيةً الى تعزيز التعاون والتنسيق بين العراق والبنك الدولي وابداء المساعدة اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه عمل المؤسسة في العراق".

