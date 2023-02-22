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وزير الداخلية يبحث مع السفيرة الامريكية دعم وتدريب تشكيلات الوزارة

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، بمكتبه، السفيرة الأمريكية في بغداد، السيدة ألينا ومانوسكي".

وأضافت: "بحث الوزير مع السفيرة الأمريكية، جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها تقديم الدعم والتدريب لمفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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