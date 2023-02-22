انت الان تتابع خبر وزير الداخلية يبحث مع السفيرة الامريكية دعم وتدريب تشكيلات الوزارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، بمكتبه، السفيرة الأمريكية في بغداد، السيدة ألينا ومانوسكي".

وأضافت: "بحث الوزير مع السفيرة الأمريكية، جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها تقديم الدعم والتدريب لمفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية".

