انت الان تتابع خبر نواب: الايام القريبة المقبلة ستصل موازنة العام الحالي الى البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نهاية الشهر الحالي او مطلع اذار المقبل ستغادر موازنة العام الحالي اروقة مجلس الوزراء متوجهة صوب البيت التشريعي بعد انهاء اللمسات الاخيرة، تأكيدات وردت من خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئاسة مجلس النواب ووزارة المالية، فيما عزز ذلك نواب عن قرب وصولها خلال الايام القريبة المقبلة.ومع قرب وصولها الى البيت التشريعي بسقف مالي بلغ مستويات عالية يؤكد نواب على سرعة حسمها داخل البرلمان بعد مناقشتها داخل اللجان المختصة، لجان مستعدة لوضعها على مسلك التصويت لا سيما وانّ بعض الاشكالات السياسية التي كانت تعيق حسمها تمّت معالجتها داخل مجلس الوزراء.