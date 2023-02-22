انت الان تتابع خبر وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره العراقي في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وصل الى العاصمة بغداد والتقى بنظيره العراقي فؤاد حسين".

وأكد وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، ان استعادة العراق دوره الطبيعي والفاعل في المنطقة تبعث على ارتياح إيران، فيما حدد اهداف زيارته الى بغداد.



وقال عبداللهيان عند وصوله الى بغداد: هناك مشاورات وثيقة بين طهران وكبار المسؤولين العراقيين بشأن القضايا الاقليمية والدولية المهمة و"نحن اليوم في بغداد لإكمال هذه المشاورات".

وتابع بالقول: ان الدور الاقليمي للعراق بات أبرز من اي وقت مضى وان هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع اجتماع البرلمانات العربية في العراق مما يشير الى عودة العراق الى دورها الطبيعي.

وأضاف، أن زيارته الى بغداد تهدف الى متابعة القضايا الثنائية واستمرار المشاورات فيما يخص القضايا الاقليمية والدولية الهامة.

ولفت اميرعبداللهيان الى ان عودة العراق الشقيق الى دوره الطبيعي في المنطقة تبعث على الارتياح نظرا لعلاقاتنا الممتازة مع بغداد وهناك قضايا متنوعة مدرجة على جدول اعمال هذه الزيارة.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان وصل الى مطار بغداد فجر الاربعاء على رأس وفد في زيارة رسمية للعراق واجراء مباحثات سياسية مع كبار المسؤولين العراقيين.

وكان في استقبال امير عبداللهيان في مطار بغداد هشام العلوي نائب وزير الخارجية وبعض المسؤولين في وزارة الخارجية العراقية والسفير العراقي لدى إيران تلبية لدعوة رسمية من وزير خارجية العراق فؤاد حسين.

وخلال هذه الزيارة، بالإضافة إلى المحادثات الرسمية مع نظيره العراقي، سيلتقي وزير الخارجية الايراني مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الأمن الوطني العراقي للبحث في العلاقات بين البلدين والتعاون الإقليمي.

