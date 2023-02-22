انت الان تتابع خبر 6 وفيات و562 إصابة.. حصيلة ضحايا الزلزال الجديد في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال صويلو، بمركز تنسيق الكوارث بولاية هطاي، أن أعمال تحديد حجم الأضرار والخسائر مستمرة.

ودعا الوزير التركي المواطنين بولاية هطاي (جنوب) إلى الابتعاد عن المباني وعدم دخولها، وخاصة تلك المتضررة بأضرار بالغة.



ونوه إلى أن حركة الزلازل والهزات الارتدادية لا زالت مستمرة في المنطقة.

وكان زلزال بقوة 6.4 درجات قد ضرب، يوم الاثنين الماضي، منطقة دفنة في هطاي التركية.

ويأتي زلزال هطاي بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش (جنوب) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.