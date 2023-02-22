انت الان تتابع خبر يارالله يصل كربلاء للاطلاع على خطة الزيارة الشعبانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الدفاع في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "يارالله الى قيادة عمليات كربلاء للاطلاع على الخطة الخاصة بزيارة النصف من شعبان".

وكانت قيادة عمليات كربلاء، قد بدأت بتطبيق خطتها الخاصة بزيارة النصف من شعبان، بمشاركة وحدات من وزارتي الدفاع والداخلية.



وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد تأمين الحدود الخارجية لمحافظة كربلاء من خلال العمليات الاستباقية وضرب طوق أمني على منافذها كافة، باشرنا في تنفيذ خطتها الأمنية، إذ شارك في هذه الخطة وحدات من وزارتي الدفاع والداخلية، ومفارز الطبابة، وk9، وسرايا التموين والنقل، والدفاع المدني وغيرها".