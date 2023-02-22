"مضطرب عقلياً".. تفاصيل جديدة بشأن قاتل معتمرين جزائريين بمكة

بغداد - ياسين صفوان - ووقعت هذه الجريمة غير المسبوقة، التي هزت الجزائر، في فندق "سيريجي" بمكة المكرمة، الإثنين، فيما أظهر فيديو في بداية الأمر قوات الشرطة السعودية وهي تحيط بالمكان، فيما أكدت وسائل إعلام محلية الخبر، وقالت إن القتيلين هما الجزائريان قويدر بوعبد الله، وبرادعي قدور.

فيما قالت صحيفة النهار الجزائرية إن الجريمة وقعت إثر شجار حصل بين المعتمرين الثلاثة بفندق سيريجي بمكة المكرمة، بينما ذكر مسؤول في نقابة الوكالات السياحية الجزائرية، أن القاتل الذي رافق الضحيتين في مناسك العمرة يعاني من اضطراب عقلي، وكان يعالج قبل سفره إلى مكة في مستشفى الأمراض العقلية بوادي العثمانية، في ميلة، شرقي البلاد، بحسب ما نشرته صحيفة الخبر الجزائرية.

وأضافت، أن الجاني أبدى صبيحة يوم الجريمة تصرفاً غريباً، نتيجة ضغوط نفسية أخرجته عن وضعه الطبيعي. ووفق المصدر ذاته فقد سافر الضحيتان يوم 14 فبراير/شباط، باتجاه المدينة المنورة، حيث قضيا 3 أيام، ليحلوا بعدها بمكة المكرمة، بينما كانت عودتهم مقررة إلى الجزائر، في اليوم الأول من مارس/آذار.

ويتوافد المعتمرون من كل أنحاء العالم إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، ووصل عدد المعتمرين في عام 2021 إلى 6.5 مليون معتمر، بزيادة بلغت 11.61% عن عام 2020، بحسب تقرير للهيئة العامة للإحصاء السعودية، صدر مطلع العام الماضي.