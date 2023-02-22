انت الان تتابع خبر بالدموع.. اليابان تعيد باندا عملاقة إلى موطنها بالصين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان من المفترض في الأصل إعادة "شيانغ شيانغ" في كانون الأول 2020، لكن الإغلاق المرتبط بجائحة "كوفيد-19" حال دون ذلك.

كانت "شيانغ شيانغ" أول باندا تولد بطريقة طبيعية في حديقة الحيوان وأول باندا تولد هناك منذ سنوات، الأمر الذي زاد من شعبيتها. ونفقت باندا أخرى صغيرة بعد فترة وجيزة من ولادتها في 2012، ولايزال والدها في حديقة الحيوان إلى جانب شقيقيها التوأمين الأصغر سناً اللذين ولدا في 2021.



وقدم نحو 60 ألف شخص طلبات للحديقة لحجز مكان من أصل 2600 مكان متاح، كي يتسنى لهم رؤية "شيانغ شيانغ"، الذي كان آخر يوم يتاح للزوار مشاهدتها فيه. وأجهشت بضع نساء بالبكاء أثناء مشاهدة الباندا وهي تلتهم الخيزران.