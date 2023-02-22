انت الان تتابع خبر للمشاركة بمؤتمر "الاتحاد البرلماني".. وصول رئيس مجلس النواب المصري لبغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المندلاوي استقبل، حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، والوفد النيابي المرافق له؛ والذي سيشارك في أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه العاصمة بغداد من الفترة (٢٣-٢٦) من الشهر الجاري".



وبحسب البيان، أكد المندلاوي، أهمية "إنجاح المؤتمر والاستفادة من تواجد كافة البرلمانات المشاركة لتحقيق مصالح شعوبها"، مشيراً إلى |عمق العلاقة التي تربط البلدين الشقيقين، وما يجمعهما من مشتركات حضارية وثقافية ودينية، وضرورة استثمارها لتعزيز التعاون البرلماني وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية".