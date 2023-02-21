انت الان تتابع خبر بينهم وزراء.. إيران تفرض عقوبات على شخصيات وكيانات أوروبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتشمل العقوبات الإيرانية 13 كيانا و15 شخصا في الاتحاد الأوروبي و8 أشخاص في النظام البريطاني.

وفي بيانها، قالت وزارة الخارجية الإيراينية: "وفقا لموافقات السلطات المختصة وفي إطار قواعد وآليات الجزاءات ذات الصلة، كإجراء متبادل، يخضع الأشخاص والمؤسسات التالية في الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني للعقوبات لتحريضهم وتشجعيهم في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية ودعم العنف ضد الشعب الإيراني، والتدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية إيران الإسلامية، والترويج للعنف والاضطرابات في إيران، ونشر الأكاذيب والترويج لمعلومات كاذبة عن إيران فضلا عن المشاركة في تصعيد العقوبات الجائرة بحق الشعب الإيراني التي تعتبر إرهابا اقتصاديا".



وتابعت: "جمهورية إيران الإسلامية، إذ تدين الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني في دعم وتسهيل، وكذلك الامتناع عن مواجهة الأعمال التخريبية للأشخاص والمؤسسات السالفة الذكر، والتي تنتهك الالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، تؤكد أن أفعالهم في تشديد العقوبات القاسية هو انتهاك واضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة".

وأكملت: "تتخذ جميع مؤسسات جمهورية إيران الإسلامية، بناء على موافقات السلطات المختصة، الإجراءات اللازمة، والطرق المعتادة لتنفيذ هذه العقوبات بما في ذلك حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول أراضي جمهورية إيران الإسلامية، وتجميد الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي، ومصادرة الممتلكات والأصول في الأراضي الخاضعة لولاية جمهورية إيران الإسلامية".