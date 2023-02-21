انت الان تتابع خبر النزاهة تعلن استقدام مدير عام سابق على خلفية تهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، إن "أمر الاستقدام الصادر عن قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد بحقّ المُتَّهم المدير العام الأسبق للشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة "كيماديا" في وزارة الصحَّة"، مشيرة الى أن "المدير العام تلكَّأ في استكمال إجراءات التعاقد في المناقصة الخاصَّة بتجهيز "مُستلزماتٍ نبيذة".وأضافت أن "عقد تجهيز (ماسكات، وغطاء رأس، وكفوف، وكانيولا، وسرنجات، وأجهزة إعطاء مغذيات) مُتلكِّئ، على الرغم من إحالته قبل سنة"، لافتةً إلى أنَّ "الأمر يستوجب الإسراع في توفير هذه المُستلزمات الضروريَّـة".

وبينت أن "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت قرار الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (47 -48 -49) منه".