انت الان تتابع خبر موقعة اليوم.. التشكيلة الرسمية لريال مدريد وليفربول والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:
كما أعلن يورجن كلوب تشكيلة ليفربول للمواجهة.
وجاءت تشكيلة ليفربول على النحو التالي:
حراسة المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، وألابا.
خط الوسط: كامافينجا، فالفيردي، ومودريتش.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، وبنزيما.
كما أعلن يورجن كلوب تشكيلة ليفربول للمواجهة.
وجاءت تشكيلة ليفربول على النحو التالي:
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: ترينت ألكسندر ارنولد، جو غوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون
خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينهو، ستيفان بايتيتش
خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز