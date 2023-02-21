انت الان تتابع خبر موقعة اليوم.. التشكيلة الرسمية لريال مدريد وليفربول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، وألابا.

خط الوسط: كامافينجا، فالفيردي، ومودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، وبنزيما.

كما أعلن يورجن كلوب تشكيلة ليفربول للمواجهة.



وجاءت تشكيلة ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ترينت ألكسندر ارنولد، جو غوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينهو، ستيفان بايتيتش

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز