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موقعة اليوم.. التشكيلة الرسمية لريال مدريد وليفربول

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بغداد - ياسين صفوان - وجاءت تشكيلة كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، وألابا.

خط الوسط: كامافينجا، فالفيردي، ومودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، وبنزيما.

كما أعلن يورجن كلوب تشكيلة للمواجهة.


وجاءت تشكيلة ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ترينت ألكسندر ارنولد، جو غوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينهو، ستيفان بايتيتش

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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