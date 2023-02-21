دولة القانون: الحكومة تبحث تخفيض اسعار الدولار في الاشهر المقبلة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري في حديثه لبرنامج (عشرين) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الاقليم طالب السوداني بتمرير قانون النفط والغاز منذ زياراته الاولى و قبل تسنمه منصب رئاسة الوزراء"، مشيرا الى ان "جميع الكتل متفقة على تمرير القانون كونه يحتوي على منفعة شاملة ومفيدة للجميع".واضاف ان "الاطار التنسيقي لا يريد خلق خلافات مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومةوالجميع يراعي المصلحة العامة"، مبينا ان "امر متابعة تصدير النفط في الاقليم يفرض نفسه كتحصيل حاصل لأن الحكومة في الاقليم تحتاج الى المركز والعكس صحيح".

وتابع :"الاقليم يحتاج الى حل جذري للمشاكل التي يعاني منها اغلب المواطنين هناك"، موضحا ان "احد اسباب تأخر اقرار قانون الموازنة هو نسبة الاقليم فيها، وهناك خلافات بين الاحزاب الكردية بشأن الدرجات الوظيفية والمستحقات".

وبشأن اسعار الدولار، اكد الشمري أن "الحكومة تبحث تخفيض اسعار الدولار خلال الاشهر المقبلة في حال استقرار الاسواق"، لافتا الى انه "من اولويات الحكومة ارجاع اسعار الدولار الى سابق عهده".

يتبع..