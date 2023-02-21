نائب: السوداني يسعى لحل جميع الخلافات بين الاقليم والمركز

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بغداد - ياسين صفوان - وقال تيمور في حديثه لبرنامج (عشرين) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "قانون النفط والغاز من احد النقاط المتفق عليها بين الديمقراطي الكردستاني وادارة الدولة وهو مهم جدا"، مشيرا الى ان "الحكومتين ستجتاز عقبة كبيرة تسببت بازمات كثيبة بين الاقليم والمركز".واضاف ان "الاقليم دائما ما يطالب بانجاز هذا القانون في نهاية كل سنة خصوصا في انجاز قانون الموازنة"، مؤكدا ان "الاجواء نموذجية بين الطرفين بشان هذا الامر".

وتابع :"السوداني يسعى لحل جميع الخلافات بين الاقليم والمركز"، موضحا ان "الجانبين اتفقوا على وضع اسس جديدة لتمرير القانون داخل مجلس النواب"، لافتا الى ان "المصلحة العليا للطرفين اجبرتهما على ترك الخلافات جانبا والمضي نحو المنفعة العامة".

واشار الى انه "تم الاتفاق على تسليم حكومة الاقليم مستحقات 250 الف برميل الى الحكومة الاتحادية مع ضمان تسليم مستحقات الموظفين اليهم والتي تبلغ 200 مليون شهريا".

واردف :"المحكمة الاتحادية ليس من اختصاصها اصدار قرار بأيقاف مستحقات الاقليم"، مبينا ان "الذي سجل دعوى داخل المحكمة لم يكن طرف في القضية".