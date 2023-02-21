انت الان تتابع خبر بعد غياب مباراتين.. كروس ينضم لقائمة مدريد في مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي في بيانه الرسمي: "انضم توني كروس إلى قائمة ريال مدريد في مباراة الليلة ضد ليفربول، والتي ستكون في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ، النجم الألماني ينضم إلى قائمة اللاعبين المتاحين من قبل كارلو أنشيلوتي للمباراة على ملعب آنفيلد".

وعانى كروس من مشكلة في المعدة منعته من خوض آخر مباراتين أمام إلتشي وأوساسونا لكن يبدو أنه تعافى وتمكن من اللحاق بالفريق، بينما أصيب الفرنسي تشواميني بنزلة برد ولم يشارك في اللقاء السابق خلال الفوز 2-صفر على أوساسونا.

وستتكرر المواجهة بين الناديين بعد نهائي العام الماضي حين فاز ريال 1-صفر بهدف فينيسيوس جونيور ليحقق لقبه 14 معززا رقمه القياسي، كما فاز بطل إسبانيا على فريق المدرب يورغن كلوب في نهائي 2018.

ولعب ريال مدريد مع ليفربول تسع مرات من قبل، حيث فاز الفريق الإسباني بخمس مباريات مقابل ثلاث لليفربول وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وتأهل ليفربول لدور الستة عشر من المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف نابولي، بينما تأهل ريال مدريد من صدارة المجموعة السادسة التي تفوق فيها على سيلتيك الإسكتلندي وشاختار دونيتسك الأوكراني ولايبزغ الألماني.