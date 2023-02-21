الأمم المتحدة توجه دعوة فورية لأمريكا وروسيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، ستيفان دوجاريك: "كان موقف الأمين العام واضحا دائما، يجب على الولايات المتحدة وروسيا استئناف التنفيذ الكامل لمعاهدة ستارت 3 على الفور".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليق بلاده المشاركة في معاهدة "نيو ستارت".



معاهدة ستارت الجديدة، التي وقعها عام 2010 الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما والرئيس الروسي آنذاك ايضا دميتري ميدفيديف، تقصر ترسانة كل دولة على نشر ما لا يزيد على 1550 رأسا نوويا و 700 صاروخ وقاذفات. وتنص الاتفاقية على إجراء عمليات تفتيش واسعة النطاق في الموقع للتحقق من الامتثال.

وقبل أيام قليلة من انتهاء صلاحية المعاهدة في فبراير/شباط 2021، وافقت روسيا والولايات المتحدة على تمديدها لمدة خمس سنوات أخرى.

وأوقفت روسيا والولايات المتحدة عمليات التفتيش المتبادلة بموجب معاهدة نيو ستارت منذ بدء جائحة كوفيد -19، لكن موسكو في الخريف الماضي رفضت السماح باستئنافها، ما أثار حالة من الغموض بشأن مستقبل الاتفاقية.

كما أجلت روسيا إلى أجل غير مسمى جولة مقررة من المشاورات بموجب المعاهدة.

