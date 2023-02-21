انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تخمد حريق مخزن الأدوات الاحتياطية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "اخمدت فرق الدفاع المدني حادث حريق اندلع داخل مخزن للأدوات الاحتياطية للسيارات وسط الدور السكنية بمنطقة الطالبية شرقي بغداد مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني".وأضافت: "طوقت فرق الدفاع المدني النيران وابعدت خطر انتشار الحريق الى الدور السكنية ونفذت عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بإخماد الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

يذكر ان مديرية الدفاع المدني منعت اقامت المخازن في الأحياء السكنية وكذلك منعت في وقت سابق استخدام ألواح السندويج بنل في تشييد المخازن حسب قانون الدفاع المدني.

