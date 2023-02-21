انت الان تتابع خبر اتحاد الكرة: انطلاق دوري المحترفين الموسم المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال درجال خلال المؤتمر الصحفيّ الذي أقيمَ في مقرّ الاتحاد، إن "الدعمين الجماهيريّ والإعلاميّ اللذين صاحبا خليجي 25 نتمنى أن يستمران في المرحلةِ المُقبلة لتَحقيقِ حلم التأهل إلى كأس العالم المُقبلة".وأضاف، إن "هذا اللقاءَ بالإعلاميين سيكون منتصفَ كل شهرٍ لتبادل الآراء والأفكارِ ووضوح الرؤى التي هدفها تطوير كرة القدم العراقيّة".

وأشارَ درجال إلى، إن "إقامةَ دوري المحترفين سيكون في الموسم المُقبل، وسنبرم عقدَ إقامته مع اللاليغا الإسبانيّة في الأيام المُقبلة".

وذكرَ درجال، إن "المباراةَ الوديّة مع إيران لم تلغَ، وهناك تواصلٌ مع الجانبِ الإيرانيّ، إذ إننا طلبنا إقامتها في العاصمةِ بغداد، في حين إنهم يطلبونها في طهران، وسيحسم الأمرُ قريباً، وهناك منتخبٌ أوروبيّ يرغبُ بملاقاتنا في بلدهم، وسنحسم الأمورَ قريباً أيضا".

وأوضح رئيسُ الاتحاد: "إننا بحاجةٍ إلى ثقافةٍ وجهدٍ تكاملي بين اتحادِ الكرة ووسائل الإعلام والأنديةِ لخلق منظومةٍ قادرةٍ على إنجاحِ مشروع دوري المحترفين الذي سيكون برعايةِ اللاليغا الإسبانيّة على وفق عقدٍ يمتد لثلاث سنوات، وسنخلقُ من خلاله فريقَ عملٍ كاملاً، إدارياً وقانونياً، في الفترةِ المُقبلة، وهذا لن يتحققَ إلا بدعمِ ووقوفِ الإعلام إلى جانبنا".

وبيّن، إن "ما تحققَ في خليجي 25 جعلَ الدولةَ بمؤسساتها كافة تدعم الرياضةَ، وهذا ما لمسته من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والوزراء ورئاسة الجمهوريّة ومجلس النواب من رغبةٍ حقيقيةٍ لدعم القطاعِ الرياضي".

واستطردَ بالقول، إن "هناك رؤيةً متكاملةً ومشاريعَ ستطرح على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإيجادِ الدعم لها، وطلب رؤية مستقبليّة لواقع كرةِ القدم العراقيّة، وهو ما سيتحقق قريباً".

وأكد، إنه "ليس هناك حظرٌ على لعب المُنتخباتِ الوطنيّة في ملاعب العراق". مشيراً إلى: إن اتحادَ الكرة تعاقدَ لشراء سيارتين لمنظومة ( var) وستصلان".

موضحاً، إنه "يعملُ بجهدٍ لإيجادِ موارد ماليةٍ وتعظيمها لديمومةِ عمل منظومة اتحاد الكرة ومنتخباته الوطنيّة".

وكشفَ عن: "موضوعَ الاختلاف في وجهاتِ النظر داخل الاتحاد ظاهرةٌ صحيةٌ، وهذا أمرٌ طبيعي، ونحن فريقُ عملٍ واحد، ولدينا رؤيةٌ كاملةٌ للعمل المُشترك".

