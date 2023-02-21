انت الان تتابع خبر السومرية تنشر البيان الختامي لاجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في ما يلي نص البيان:

يحرص أعضاء الأمانة العامة المشاركون في الاجتماع على تقديم عبارات الشكر و الامتنان لقيادة المملكة العربية السعودية على كرم الضيافة و حسن الاستقبال الذي حظوا به و يثنون على الجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة الصحفيين السعوديين لضمان نجاح أعمال اجتماع الأمانة العامة للاتحاد ، منوهين بالنجاح الكبير الذي تكللت به أعمال المنتدى السعودي للإعلام في دورته الثانية.



من الناحية التنظيمية قرر الاجتماع تشكيل رئاسات لجان الاتحاد المنصوص عليها وهي لجنة العلاقات الخارجية ، لجنة التدريب ، لجنة تنمية الموارد المالية ، لحنة فلسطين ، اللجنة المهنية، لجنة المرأة.

ودعا أعضاء الأمانة العامة رؤساء هذه اللجان و أعضائها إلى "تفعيلها من خلال ، تحسين الأوضاع المادية و المهنية للصحفيين و الصحفيات العرب ، و الدفاع عن حرية الصحافة و التعبير و النشر في البلاد العربية و تطهير قوانين الصحافة و النشر في الدول العربية من العقوبات السالبة للحرية و ضمان شروط المحاكمة العادلة، و إطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين في بعض الدول العربية".

ودعا لجنة إعداد إستراتيجية الاتحاد التي قرر المؤتمر الأخير تشكيلها إلى "عقد اجتماع لها، و يراهن أعضاء الأمانة العامة على أن تمثل الوثيقة التي سيعدها السادة أعضاء هذه اللجنة منعطفا حاسما في مسار الاتحاد بما يستجيب لانتظارات الصحفيين و الصحفيات العرب،و بما يتجاوب مع التحولات و التغييرات المهنية و التنظيمية و السياسية التي تعيشها المنطقة العربية، و تنتظر الأمانة العامة للاتحاد من أعضاء هذه اللجنة اقتراح تعديلات على النظام الأساسي للاتحاد بما يمكن الاتحاد من التطور، على أن تقدم هذه المقترحات خلال الاجتماع المقبل للمكتب الدائم للاتحاد".

وفي شأن علاقات الاتحاد العام للصحفيين العرب مع المنظمات المهنية الإقليمية و الدولية، اكد أعضاء الأمانة العامة حرصهم على "وجود علاقات قوية بما يخدم المصالح المشتركة، على أن تكون علاقات الندية المستندة إلى مبادئ الاحترام و التقدير المتبادل، و إلى التشاور و الحوار المستمر بين الطرفين وإعادة دراسة الاتفاقية السابقة مع الاتحاد الدولي".

و نبه الاجتماع إلى "الخطورة البالغة التي قد تكتسيها بعض التجاوزات من بعض الأطراف خصوصا التي تستهدف وحدة النقابات و الاتحادات و الهيئات و الروابط العربية في بلدانها، كما أن التنسيق و العمل المشترك يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية تطال جميع القضايا التنظيمية والمهنية".

و في جانب أخر، ذكر أعضاء الأمانة العامة للاتحاد بما تضمنه البيان الصادر عن المؤتمر الخامس للاتحاد العام للصحفيين العرب فيما يتعلق بالحملات الإعلامية الغربية التي تستهدف العديد من البلدان العربية، وهي الحملة التي زادت حدتها خلال الأسابيع الأخيرة، و التي تخدم مصالح سياسية استراتيجية، و إلى إضعاف الدول العربية و إنهاكها لفرض شروط و إملاءات تخدم تلك المصالح".

و دعا أعضاء الأمانة العامة الزملاء و الزميلات الصحفيين و الصحفيات العرب إلى "التسلح باليقظة في مواجهة هذه الحملة التي تستعمل الإعلام و أجهزة أوروبية معينة لفرض تلك الأهداف"، مؤكدا أن "هذه الحملة ليست معزولة عن مخطط أكبر يهدف إلى تكريس أوضاع التجزئة و التشتت في كثير من البلدان العربية".

واكدت الأمانة العامة للاتحاد على "دورها الأساسي في الدفاع عن حرية الصحافة و الرأي و التعبير و على حرية العمل الصحفي و استقلاليته و مهنيته، وتشجب بقوة جميع المحاولات الرامية إلى المساس بهذه الحريات و ضربها و إلى التضييق على ممارسة العمل الصحفي".

من جهة أخرى، عبر الاتحاد العام للصحفيين العرب عن "اهتمامه العميق بالأوضاع السياسية السائدة في العالم العربي و بالأسباب التي مكنت هذه الأوضاع من أن تكون سائدة، و في هذا الصدد يعلن الاتحاد العام للصحافيين العرب عن رفضه لجميع المؤامرات التي تستهدف مصالح الأمة العربية، من استهداف المؤسسات الوطنية و تجزيء البلدان العربية، و إضعاف قدراتها".

ودعا الصحفيين و الصحفيات العرب إلى "إدراك الخطورة البالغة التي تكتسيها هذه المؤامرات و التصدي إليها بما يلزم من وضوح و صرامة، والعمل على تكريس مبادئ الوحدة العربية و التضامن و التآزر و نبذ الخلافات البينية من جهة أخرى، فإن الاتحاد يجدد دعمه الكامل و اللامشروط لنضال الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة غطرسة الاحتلال الصهيوني، ويندد بالجرائم البشعة التي يقترفها هذا الاحتلال بمباركة صريحة من دول عظمى تتعامل بمكيالين مع القضايا العادلة للشعوب".