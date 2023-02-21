انت الان تتابع خبر بايدن: "الناتو" أقوى من أي وقت ودعمنا لأوكرانيا ثابت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال خلال الاجتماع مع نظيره البولندي الذي بثّت قنوات تلفزيونية محلية جزءًا منه: "يمكنني أن أقول بكل فخر إن دعمنا لأوكرانيا ثابت".

واعتبر أن "الدعم الذي تقدّمه بولندا لأوكرانيا وللأوكرانيين "عظيم فعلًا".



وجاء تصريح بايدن في العاصمة البولندية خلال اجتماع مع نظيره البولندي أندريه دودا، غداة زيارة الرئيس الأمريكي المفاجئة إلى كييف، وسيلتقي بايدن الأربعاء في وارسو رؤساء تسع دول وحكومات من الجناح الشرقي من حلف شمال الأطلسي".

من جهته، شدد الرئيس البولندي أندريه دودا على أن "وارسو ترى "أن الولايات المتحدة ساهرة على النظام العالمي" بفضل بايدن".

