انت الان تتابع خبر خارجية روسيا تستدعي السفيرة الأمريكية بسبب "المسار العدواني" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية في بيان، إنه "من أجل تهدئة الموقف، ينبغي على الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات لسحب معداتها العسكرية وتلك الخاصة بحلف "الناتو" من أوكرانيا"، مبينة أن "المسار العدواني الأميركي لتعميق المواجهة مع روسيا في جميع المجالات يأتي بنتائج عكسية".وجاء استدعاء السفيرة الأمريكية بعد ساعات من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أوكرانيا وبولندا، حيث التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كييف.