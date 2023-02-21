انت الان تتابع خبر إيران تحكم بالإعدام على الماني بتهمة "الافساد في الأرض" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، نقلاً عن القضاء في محافظة طهران، أن "حكم الإعدام صدر بحق هذا السجين السياسي استناداً إلى مزاعم "التخطيط لعملية التفجير في حسينية سيد الشهداء في شيراز"؛ وهو ادعاء تم نفيه مرات عديدة من قبل شارمهد".وأعلن القضاء الإيراني أنه "يمكن استئناف هذا الحكم أمام المحكمة العليا".

كان شارمهد، البالغ من العمر 67 عامًا، والذي كان يعيش في أميركا، قد اختطفه عملاء من النظام الإيراني في آب 2020 أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف دام ثلاثة أيام في دبي.

وفي شباط من العام نفسه، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن انعقاد الجلسة الأولى لمحكمة شارمهد في الفرع 15 لمحكمة طهران الثورية.

واتهم في هذه المحكمة بـ"تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز، ومحاولة تفجير سد سيوند في شيراز" و "الإفساد في الأرض من خلال التخطيط والتوجيه لأعمال وتفجيرات إرهابية"، وهي تهم يعاقب عليها بالإعدام وفقا لقوانين النظام الإيراني.

يذكر أن شارمهد، الذي ليس في حالة صحية جيدة، كان في الحبس الانفرادي أثناء احتجازه، وطبقاً لما ذكرته غزالة شارمهد، فإن محامي والدها، طالب بمبلغ 250 ألف دولار لقراءة الملف.

كما ترأس جلسة محكمة جمشيد شارمهد أبو القاسم صلواتي، الذي أدانته الولايات المتحدة لانتهاكه حقوق الإنسان.

وسبق أن أصدر القاضي صلواتي، المعروف باسم "قاضي الموت"، حكمًا بالإعدام بحق روح الله زم، الصحافي المعارض للنظام الإيراني، الذي حوكم وأعدم بعد اختطافه في العراق ونقله إلى إيران.

