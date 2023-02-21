انت الان تتابع خبر اجتماعات في أروقة البرلمان.. توجيهات تخص الخريجين ومناقشات لقانون الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - *قانون الانتخاباتوذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم عقدت اليوم، اجتماعاً برئاسة النائب خالد الدراجي رئيس اللجنة وبحضور اعضاءها ومستشاريها لمناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨".وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة بمجلس النواب، وفق البيان، "مناقشة الملاحظات التي تم اعدادها من قبل مستشاريها على مقترح القانون حيث ابدى الاعضاء تأييدهم لبعض الملاحظات، وايضا بحث موضوع موظفي مجالس المحافظات وإمكانية تنسيب او تكليف موظفيها إلى دوائر المحافظة المعنية لغرض سد بعض الشواغر في تلك الدوائر ولحين إجراء انتخابات جديدة لمجالس المحافظات".

واتفقت اللجنة، على "الاستمرار بعقد الاجتماعات وإجراء الزيارات الميدانية إلى إدارات مجالس المحافظات خلال الفترة المقبلة".

*انحدار الخدمات الصحية

من جهتها، استضافت لجنة الصحة والبيئة النيابية، المدراء العامين لدوائر الصحة في بغداد والمحافظات، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة الواقع الصحي بشكل عام، والمعوقات التي تواجه عمل دوائر الصحة.



ووفق بيان للدائرة الإعلامية، فإن الاجتماع كان برئاسة النائب ماجد شنكالي وبحضور عدد من اعضائها، إذ جرى بحث الواقع الصحي بشكل تفصيلي، ومناقشة مستجدات بناء المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية، وملف الادوية والمستلزمات الطبية في دوائر الصحة كما ونوعا، فضلا عن الموارد المالية والبشرية لهذه الدوائر وكيفية توزيعها.

وأكدت اللجنة، على "وجود مؤشرات انحدار في مستوى الخدمات الصحية الامر الذي جعل المواطن يلجأ الى العلاج في الخارج، مشيرة الى انها ماضية في رفع وتيرة المتابعة لكافة المؤسسات الصحية، وانها شكلت لجان فرعية من النواب حسب المحافظات لتقييم الخدمات ورفع التوصيات الى لجنة الصحة والبيئة لرفعها الى رئاسة الوزراء و وزارة الصحة".

من جانبهم، قدم المديرون العامون عرضا تفصيليا حول المشاكل والمعوقات والصعوبات التي تواجهها دوائرهم في اداء مهامها وتعيق تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بشكل جيد.

*استرداد عائدات الفساد

اللجنة القانونية برئاسة النائب ريبوار هادي وحضور أعضائها، عقدت هي الأخرى اجتماعاً، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مقترحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمالها.



وبحثت اللجنة مشروع قانون استرداد عائدات الفساد وقررت ارساله الى رئاسة المجلس لإدراجه على جدول اعمال جلسات البرلمان المقبلة للقراءة الاولى.

كما استكملت اللجنة مداولتها بشأن مسودة تقريرها لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨، والاستماع لمقترحات اعضاء اللجنة.

*الخريجون التربويون

يوم أمس الاثنين، استضافت لجنة التربية النيابية برئاسة النائب سعاد جبار الوائلي وحضور اعضائها، ممثلين عن الخريجين التربويين والاداريين من جميع المحافظات.



وأكدت اللجنة، وفق بيان لإعلام البرلمان، على ضرورة ايلاء هذا الموضوع اهمية خاصة، مشيرة الى انها طالبت ومن خلال مخاطبات رسمية، رئيس الوزراء لإضافة فقرة في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 تتضمن التعاقد معهم، فضلا عن تشكيل لجنة من مكتب رئيس الوزراء وهيئة المستشارين لدراسة واقع حال المديريات العامة للتربية والاحتياجات الفعلية للكوادر التعليمية والتدريسية والادارية بالتنسيق مع وزارة التربية، لضمان سير العملية التربوية بالشكل الامثل وسد النقص الحاصل في الملاكات التعليمية والتدريسية في المديريات العامة للتربية.