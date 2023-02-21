مجلس النواب يعقد جلسته

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "البرلمان عقد جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي".

محمد يوسف

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