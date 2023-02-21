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بخصوص مشاكلها.. استدعاء 4 مسؤولين من شركة نفط الشمال (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الوثيقة صادرة من لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية، فانه إشارة الى كتابنا الخاص بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول مشاكل شركة نفط الشمال، تقرر استدعاء كل من:

-مجيد مطر احمد/ مدير قسم العقود /شركة نفط الشمال
-موسى عودة ضيف/مدير قسم الرقابة المالية/ شركة نفط الشمال
-خيري صباح خلف/ مدير شعبة القانونية/ شركة نفط الشمال
-شيت محمد حرب/ مدير شعبة حقل القبارة/ شركة نفط الشمال

ووفقا للوثيقة، فان موعد الاستدعاء كان يوم الاحد الموافق 19/2/2023 في مبنى مجلس النواب العراقي مقر لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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