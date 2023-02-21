انت الان تتابع خبر بخصوص مشاكلها.. استدعاء 4 مسؤولين من شركة نفط الشمال (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب الوثيقة صادرة من لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية، فانه إشارة الى كتابنا الخاص بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول مشاكل شركة نفط الشمال، تقرر استدعاء كل من: