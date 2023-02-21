انت الان تتابع خبر بعبارة "سندمرك اليوم".. 12 سيدة يقتحمن زفاف حبيبهن السابق (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأصيب العريس والحضور بذهول كبير في حفل الزفاف بإحدى قرى مقاطعة "يوننان"، حيث فوجئ بضيوف غير متوقعين.

وظهرت الحبيبات السابقات للعريس في حفل الزفاف وقد أمسكن بلافتة ضخمة كتب عليها: "نحن حبيبات تشين سونغ السابقات، وسندمرك اليوم".



وظن الكثيرون في البداية أن الأمر مجرد مزحة ودية، قبل اكتشاف عكس ذلك، وأنهن بالفعل حبيباته السابقات وظهرن للانتقام وإفساد زفافه.

وفي الفيديو الذي سرعان ما تم تداوله عبر الإنترنت على نطاق واسع، يمكن رؤية مجموعة السيدات يتوسطن الحضور بلوحتهن الضخمة لتكون واضحة للجميع، كما يُظهر الفيديو بعض الحضور يسألهن عما يحدث، قبل أن يتواجهن مع سونغ وعروسه.

وقال سونغ لإحدى وسائل الإعلام: "لقد أحرجني الأمر كثيرا، والآن زوجتي وأهلها مستاؤون مني للغاية".

وأكد أن زوجته وأسرتها في خصام معه حاليا حتى يحصلوا على تفسير مرض لما حدث في الزفاف.

واعترف سونغ بأنه أساء التصرف مع بعض حبيباته في الماضي، لكنه أصبح أكثر نضجا الآن وتغير عن شخصيته السابقة.