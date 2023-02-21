انت الان تتابع خبر النزاهة تضبط رشوة وتلاعب في بلديات بغداد والديوانية وبابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365 أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق بغداد تمكَّن من ضبط مسؤول شعبة المُخالفات في بلديَّة مركز الرصافة مُتلبِّساً بالجرم المشهود وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983) أثناء تقاضيه مبلغ رشوةٍ من أحد المُشتكين؛ لقاء عدم وضع حواجز كونكريتيَّةٍ أمام محلّهِ".وأضافت إنَّ "ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الديوانيَّة ضبطت (998) صورة قيد عقارٍ أصليَّة باسم مُديريَّة البلديَّة وختم لجنة توزيع الأراضي الخاصّ بالمُديريَّة في ديوان المُحافظة - قسم الأملاك؛ لغرض التلاعب في محاضر التوزيع بإضافة أسماءٍ إليها"، لافتةً إلى أنَّ "أملاك محافظة الديوانيَّة لم تكن عضواً في لجنة التوزيع المُكوَّنة من المُحافظ ومُدير بلديَّـة الديوانيَّـة ومُدير الأملاك فيها".

وفي مُديريَّـة بلديَّـة بابل، لاحظ فريق عمل مكتب الهيئة في المُحافظة مُخالفاتٍ في محاضر تخصيص قطع الأراضي بعد قيامه بضبط أوليَّات قيام لجان التخصيص في المُديريَّة بإدراج (9) قطع أراضٍ تجاريَّةٍ تقع في مواقع مُتميِّزةٍ ضمن محاضر التخصيص، خلافاً لقرار مجلس الوزراء ( 252 لسنة 2017)، بحسب البيان.

وفي عمليَّـةٍ مُنفصلةٍ، أكَّدت الدائرة أنَّ "الفريق كشف تلاعب مسؤولي الشعبة الماليَّة في مُديريَّة بلديَّة الحلة بالمكافآت الشهريَّـة وسجل الساعات الإضافيَّـة،ومُكافآت العاملين المتواجدين في بيوتهم طيلة فترة الحظر أثناء جائحة كورونا لأشهر (آذار ونيسان وأيَّار وحزيران 2020)"، مُنوِّهةً بـ"ضبط أصل (25) مُستند صرفٍ خاصٍّ بالمكافآت الشهريَّـة وسجلّ الساعات الإضافيَّـة في البلديَّـة".

