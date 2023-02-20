انت الان تتابع خبر الإعلام الأمني: مقتل مواطنين بنزاع عشائري في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن مقتل مواطنين بنزاع عشائري في محافظة ديالى

وقالت الخلية في بيان، إنه "بالساعة ١٤٢٠ هذا اليوم ٢٠ شباط حصل نزاع عشائري بين قرية الجيايلة والبوبالي في قضاء الخالص محافظة ديالى ادى الحادث الى قتل وجرح عدد من المواطنين بينهم ٢ نساء".

وأضافت أنه "على الفور شرعت قطعات من الجيش والشرطة الى مكان الحادث وتم تطويق القريتين والفصل بينهما كما تم القبض على عدد من المتورطين بالحادث من قبل قطعات الجيش والشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقهم"، مؤكدة "تجري حاليا عملية متابعة وملاحقة المتورطين الاخرين بالحادث".