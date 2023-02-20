انت الان تتابع خبر علاوي يؤكد وجود رغبة لدى الحكومة بالكشف عن قتلة المتظاهرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال علاوي في تغريدة على "تويتر"، إن "بيان اللجنة العليا لتقصي الحقائق الذي صدر مؤخراً يدل على وجود مساعي ورغبة حقيقية لدى الحكومة في الكشف عن قتلة المتظاهرين السلميين ومحاكمتهم".

وأضاف "نثمن وندعم هذا الموقف لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في احقاق الحق والحفاظ على اسس العدالة"، معرباً عن دعمه "جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الاصلاحي والكشف عن القتلة والمجرمين ومحاكمتهم وتلبية متطلبات وطموحات شعبنا العراقي الكريم".