انت الان تتابع خبر المرور تصدر توجيهاً بشأن لسائقي المركبات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمرور، ورد لـ الخليج 365، أنه "حسب توجيهات وزير الداخلية عبد الامير الشمري، وجه مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي جميع المفارز المرورية في بغداد والمحافظات بمحاسبة جميع المركبات المظللة والتي تضع لوحات مغايرة او تحرف الرقم وتضع (الشعار الجمهوري)".ودعت المديرية، سائقي المركبات الى "الالتزام بالقوانين وعدم ارتكاب المخالفات".