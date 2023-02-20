انت الان تتابع خبر بحوزتهما 750 ألف دولار.. القبض على اثنين من مهربي العملات الأجنبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "استناداً الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وفي اطار الحملة التي تنفذها القوات الأمنية العراقية لملاحقة مهربي العملة الاجنبية والمتلاعبين بسعر الصرف، نفذت مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي عمليتين منفصلتين بالتعاون مع القوات الماسكة للأرض".وأشار البيان، إلى تمكن المفارز من "إلقاء القبض على اثنين من المتورطين بهذه الجرائم وبحوزتهما مبلغ 750 ألف دولار معدة للتهريب".