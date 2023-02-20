انت الان تتابع خبر اختتام المشاورات السياسية بين العراق والهند.. هذا ما تضمنته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخارجية ورد لـ الخليج 365، أنه "ترأس الجانب العراقيّ السفير هشام العلويّ، وكيل وزير الخارجيَّة لشُؤُون التخطيط السياسيّ، فيما ترأس الجانب الهنديّ السفير أوصاف سعيد، وكيل وزارة الخارجيَّة الهنديَّة".وجرى خلال المُشاورات السياسيَّة "بحث جملة من القضايا المُهمة على صعيد العلاقات الثنائيَّة، والخطوات العمليَّة المُستقبليَّة لتوسيع التعاون في المجالات السياسيَّة والدبلوماسيَّة والإقتصاديَّة والثقافيَّة والأمنيَّة، وكذلك التمهيد لعقد إجتماعات اللجنة العراقيَّة-الهنديَّة المُشترَكة المتوقع إجراءها في شهر حزيران المقبل، فضلاً عن تبادل الزيارات رفيعة المُستوى، وتوقيع عدد من مُذكرات التفاهم والإتفاقات الثنائيَّة في مجالات مُختلِفة".

وفي ختام إجتماع المُشاورات السياسيَّة، سلم الجانب الهندي، وفق البيان، "دعوة رسميَّة مُوجهة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين لزيارة العاصمة دلهي الجديدة".

وفي سياق متصل، أجرى الوفد الهندي "يوم أمس سلسة من اللقاءات في بغداد مع عدد من الوزراء والمسؤولين منهم وزير النفط، وزير التجارة ومستشار الأمن القومي، بحضور ممثلي وزارة الخارجيَّة، تم خلالها مُناقشة سُبُل تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين العراق والهند".

وأشار البيان، إلى أنَّ "جُمْهُوريَّة الهند هي ثاني أكبر شريك تجاريّ لجُمْهُوريَّة العراق بعد الصين، والعراق خامس أكبر شريك تجاريّ للهند بعد الولايات المتحدة الأميركيَّة والصين والإمارات والسعوديَّة؛ حيث تجاوز حجم التبادل التجاريّ بين البلدين في العام 2022 ثلاثين مليار دولار أمريكيّ".

