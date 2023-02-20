انت الان تتابع خبر إشبيلية يطالب رسميا بالتحقيق في قضية رشوة برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نادي اشبيلية في بيان رسمي: "يود النادي أن يعرب عن قلقه واستيائه من البيانات التي يتم الكشف عنها يومًا بعد يوم عبر وسائل الإعلام فيما يتعلق بما يسمى "قضية نيجريرا".

واضاف: "بعد أيام قليلة من وصول المعلومات حول ما يسمى بـ "قضية نيجريرا" إلى الرأي العام، يرغب نادي إشبيلية في إظهار قلقه واستيائه من البيانات التي يتم الإعلان عنها يومًا بعد يوم من خلال وسائل الإعلام، مما يترك بالطبع، من الضروري للغاية الوصول إلى جوهر الموضوع لتوضيح ما حدث".



وتابع النادي: إن خطورة الحقائق المعروفة حتى الآن، التي تثير التساؤلات أو تثير الشكوك حول نزاهة مسابقات كرة القدم الإسبانية، تدفع أيضًا نادي إشبيلية إلى طلب الليغا والاتحاد الاسباني علنًا، بصفتهما أعلى ممثلي كرة القدم لإظهار جميع الإجراءات التي قد تنشأ عن هذه القضية مع انتهاء التحقيق".

يذكر أن الصحفي توماس روسنيرو من الأس قد أكد على "دفع برشلونة رشوة للتحكيم الاسباني في الفترة المذكورة من أجل تسهيل الفوز بالبطولات".