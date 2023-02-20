انت الان تتابع خبر مخالفة بفرصة استثمارية.. الحبس سنتين لمدير عام سابق في وزارة الماليَّة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لدائرة التحقيقات، ورد لـ الخليج 365، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس سنتين للمدير العام لدائرة عقارات الدولة سابقاً".

وأردفت، أن "قرار الحكم بحق المتهم صدر؛ جراء إقدامه على ارتكاب مخالفة في منح إجازة لأحد المستثمرين وإحدى الشركات الأهليَّة؛ لإنشاء مجمع سكني على قطع أراض في موقع متميز وسط العاصمة بغداد".



وأضافت، أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه؛ استناداً إلى مقتضيات المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".