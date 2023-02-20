انت الان تتابع خبر الصدر يغرد بشأن عنوان وصفه بـ"المهم جداً" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، أن "هناك كلمة مهمة وعنوان مهم جداً قد اسيء فهمه ووقع الكثير بالخطأ في التعامل معه أيما خطأ"، لافتاً إلى أن "الطائفية التي تسببت بحرق الأخضر واليابس كما يعبرون فذهب ضحيتها الالاف وعانى منها الكثير من البلدان والشعوب".وأضاف: "قد فهمها البعض بصورة خاطئة فسارع إلى منع الطوائف والتعددية الدينية والعقائدية متوهماً أنه بذلك يعادي الطائفية بل وسارع بمنع الطقوس والشعائر الدينية منعاً باتاً بحجة أن الطائفية أمر مقيت وهذا جهل مركب ان لم يكن متعمداً كما هو المظنون".

وتابع الصدر، أن "معاداة الطائفية لا يكون الا بالتعايش السلمي بين الأديان والطوائف والعقائد".

أدناه التغريدة كاملة:

