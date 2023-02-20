انت الان تتابع خبر ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية واعتقال "عربي" بالمخدرات في محافظتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه " تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع من ضبط وكرا لتهريب المشتقات النفطية في قضاء المحاويل - محافظة بابل، حيث تم العثور داخل الوكر على محطة متنقلة وخزانات مختلفة الاحجام عدد(٣)، تم الضبط بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة".وأضافت: "من جهة اخرى القت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد القبض على أحد مروجي وتجار المواد المخدرة في منطقة اليرموك ببغداد عربي الجنسية وذلك من خلال كمين محكم نفذته مفارز المديرية انفا"، موضحة انه "تم تسليم المتهم الى الجهات ذات الاختصاص".