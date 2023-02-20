انت الان تتابع خبر أبرزهم ميسي وريال مدريد.. تعرف على المرشحين لجوائز لوريوس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء ذلك عقب تصويت أجرته وسائل الإعلام الرياضية في جميع أنحاء العالم.

وسيتنافس لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، الفائز 3 مرات بجائزة لوريوس، وقائدة فريق برشلونة للسيدات أليكسيا بوتياس، على جائزتي الرياضة العالمية للرجال والسيدات لهذا العام، والتي رشح لها أيضا ميسي ومبابي ثنائي باريس سان جيرمان، والسباحة الأمريكية كيتي ليدكي والمتزلجة ميكايلا شيفرين وغيرهم من الرياضيين.



كما أن ريال مدريد ، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في عام 2022، من بين المرشحين لجائزة الفريق لهذا العام، على غرار المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم عقب فوزه بكأس العالم في قطر 2022.

وسوف يتنافس لاعب التنس الإسباني الواعد كارلوس ألكاراز على جائزة أفضل موهبة صاعدة لهذا العام، بعد فوزه ببطولة أمريكا المفتوحة واحتلاله صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين وهو بعمر 19 عاما و4 أشهر و 6 أيام، ليصبح الأصغر سنا الذي يتربع على عرش التصنيف.

وجرى الإعلان اليوم الإثنين عن المرشحين لمختلف فئات جوائز لوريوس العالمية الرياضية، وسيتم الكشف عن الفائزين في الربع الثاني من العام، عقب تصويت من لجنة التحكيم التابعة لأكاديمية لوريس، التي تتألف من 71 من أعظم أساطير الرياضة في كل العصور.

